Hailey Bieber: "Weine mir im Hotel die Augen aus"

In der Öffentlichkeit wirkt Hailey Bieber selbstbewusst und makellos. Doch hinter der Fassade steckt ein tieftrauriger Mensch. Im Interview mit "People" verrät sie: "Die Leute fragen mich, wie es mir geht. Ich antworte ihnen 'Mir geht es gut'. In Wirklichkeit weine ich mir im Hotel die Augen aus."

Sie erklärt weiter: "Wenn du ehrlich zu dir bist, weißt du, dass das Leben manchmal nervt. Es ist hart. Dinge sind kompliziert. Ich glaube, je mehr wir darüber reden, desto eher können wir Menschen dabei helfen, eine Lösung zu finden."

Promis sind nicht wunschlos glücklos

Doch Hailey ist nicht allein mit ihren Problemen. Andere Stars haben genauso damit zu kämpfen: "Die Leute schauen auf Prominente und glauben, dass ihr Leben perfekt sei, da sie diese tolle Karriere haben oder so viel Geld besitzen. Deshalb denken alle, dass man wunschlos glücklich sein muss. Aber in Wahrheit ist es oft das Gegenteil. Es gab eine Zeit in dieser Industrie, als es nicht gerne gesehen war, wenn man darüber gesprochen hat. Niemand wollte über die dunklen Seiten reden. So viele von uns empfinden einen enormen Druck, da sie das Gefühl haben, ein perfektes Leben vorzuspielen zu müssen."

Hailey schwört auf Yoga

Um sich besser zu fühlen, macht Hailey Yoga, meditiert oder eine Therapie. Manchmal hilft auch ein Nickerchen. "Ehrlich gesagt, kann ich Kinder, die hin und wieder Mal ein Nickerchen machen, sehr gut verstehen. Das hilft sehr und es fühlt sich gut an.", erzählt sie.

