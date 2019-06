Die Queen kommt nicht zur Taufe von Archie

Zwei Monate nach der Geburt am 6. Mai wird Archie Harrison Mountbatten-Windsor kommenden Monat in die Church of England eingeführt.

Gemäß Roya Nikkhah, Royal-Korrespondentin von "The Sunday Times", wird der jüngste Royal-Spross im Juli in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor getauft. In der Kapelle gaben sich nicht nur seine Eltern vergangenes Jahr das Jawort, auch sein Papa Harry hat dort 1984 schon seine Taufe erhalten.

Sie hat anderweitige Verpflichtungen

Archies Ur-Großmutter, Queen Elizabeth, wird laut dem "Express" aber nicht an seinem großen Tag anwesend sein. Angeblich habe die 93-Jährige bereits anderweitige Verpflichtungen und kann daher nicht am Gottesdienst teilnehmen.

Dafür wird Oma Doria Ragland aus Kalifornien anreisen, um der Taufe beizuwohnen – ebenso unter den Gästen werden Prinz William (36) und Herzogin Kate (37) sowie Prinz Charles (70) mit Herzogin Camilla (71) sein.

Wer wird der Taufpate von Baby Archie?

Über die Taufpaten wird bereits heiß spekuliert. Ein Anwärter ist Harrys Freund Mark Dyers. Harry ist von dessen Sohn Jasper bereits Taufpate, somit wird erwartet, dass Dyer die gegenseitige Ehre gebührt. Zu den Taufpatinnen soll Herzogin Meghans (37) langjährige Freundin Jessica Mulroney (39) zählen.

