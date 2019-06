Private Fotos von Meghan & Harry im Netz gelandet

Da waren Harry und Meghan bestimmt nicht erfreut: Unbekannte Hacker hatten noch nie veröffentlichte Foto des royalen Paares auf Twitter und Instagram veröffentlicht.

Wie "The Sun" berichtet, war der Computer des New Yorker Hochzeitsfotografen Alexi Lubomirski gehackt worden. Über 100 Fotos sind dadurch an die Öffentlichkeit gelangt, unter anderem Familienporträts, Bildes des Paares, von Meghans Mutter Doria, Kate und William sowie Prinz Philip.

"Sicherheit wurde stark gefährdet"

Im britischen Königshaus sitzt der Schock tief: "Die Sicherheit wurde stark gefährdet", meinte ein Insider gegenüber dem Blatt.

Wer hinter den Hackern steckt, ist aber noch immer unklar. "Es gab Ermittlungen, aber die Polizei war nicht involviert."

Mittlerweile sei die Situation aber unter Kontrolle. Die Fotos wurden aus den sozialen Netzwerken entfernt.

