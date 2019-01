Stehen Heidi Klum und Mel B kurz vor Rauswurf?

Heidi steckt grad mitten im Vorbereitungsstress für die neue Staffel von Germany's Next Topmodel, die am 7. Februar anläuft. Erst vor wenigen Tagen hat sie nur in Unterwäsche mit lebenden Schlagen posiert, um die Werbetrommel zu rühren. Mitten im Rummel um die neue Staffel sickert ein böses Gerücht aus Amerika durch.

"America's Got Talent"-Juror Simon Cowell darf bleiben (Bild: Photo Press Service) Juroren bei "America's Got Talent" v.l.n.r.: Heidi Klum, Mel B. Simon Cowell, Howard Mandel und Moderatorin Tyra Banks (Bild: Reuters) "America's Got Talent"-Juror Simon Cowell darf bleiben (Bild: Photo Press Service)Juroren bei "America's Got Talent" v.l.n.r.: Heidi Klum, Mel B. Simon Cowell, Howard Mandel und Moderatorin Tyra Banks (Bild: Reuters)

Der US-Fernsehsender NBC soll kräftig an den Stühlen der "America's Got Talent"-Juroren (AGT) und der Moderatorin sägen. Wie "pagesix" berichtet, ist Ex-Topmodel Tyra Banks (Moderatorin seit 2017) schon fix weg.

Nur Cowell darf bleiben

In der Jury sitzen "Bösewicht" Simon Cowell (der englischsprachige Dieter Bohlen), Komiker Howie Mandel, Model Heidi Klum und Sängerin und Ex-Spice-Girl Mel B. NBC soll Mandel, Klum und Mel B loswerden wollen. Klum und B sind seit 2013 dabei, Mandel sogar schon seit 2010. Nur Simon Cowell will der Sender behalten.

Nach der nächsten Staffel ist Schluss

Da die neue Staffel schon bald Sendungsbeginn hat, könnte es sein, dass die alte Besetzung noch eine Saison behalten wird, weil die Zeit zu kurz ist, um Nachfolger zu finden. Doch die Tage von Heidi, ihrer Freudin Mel B und Mandel sollen gezählt sein.

Dem Rauswurf-Gerücht widerspricht ein anderer Insider. Bei "America's Got Talent" solle nur umgebaut werden, die Juroren seien davon nicht betroffen. Eine offizielle Stellungnahme des Senders gibt es noch nicht. "Pagesix" hat aber schon öfter vorab von wichtigen Entscheidungen bei der Sendung erfahren.

Österreicher bei AGT am Stockerl

Bei "America's Got Talent" sind auch immer wieder Österreicher ganz vorne mit dabei. 2018 verpasste die Vorarlberger Akrobatengruppe Zurcaroh knapp den Sieg und wurde Zweiter. 2016 ging Platz 2 ebenfalls nach Österreich. Die Zauberkünstler Thommy Ten und Amélie van Tass holten sich den Preis unter dem Namen "The Clairvoyants". Bei der Nationalratswahl 2017 sagten die beiden das Wahlergebnis korrekt voraus.

