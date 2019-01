Heidi Klums Vater spricht über Hochzeitspläne

Was planen Heidi Klum (45) und ihr Verlobter Tom Kaulitz (29) für ihre gemeinsame Hochzeit?

Umfrage Finden Sie, dass Heidi Klum und Tom Kaulitz gut zusammen passen? Nein, überhaupt nicht. Sie ist ja viel zu alt für ihn. 40 % 40 % Ja, ich finde die beiden sind ein süßes Pärchen! 15 % 15 % Mir egal. Heidi soll machen, was sie will. 45 % 45 % Insgesamt 2303 Teilnehmer

Die Germany's next Topmodel-Chefin und der Tokio Hotel-Musiker sind seit wenigen Wochen verlobt und schon jetzt brodelt die Gerüchteküche.

Erst kürzlich behauptete ein Insider, das Paar wolle sich in Köln das Jawort geben – totaler Schwachsinn, wie Heidis Papa Günther nun klarstellte.

"Kein weiter Weg zur Hochzeit"

"Ich habe davon nichts gehört. Schön wäre es ja, dann hätte ich keinen so weiten Weg zur Hochzeit", so Günther Klum im Interview mit dem "Express".

Wann und wo sich Heidi und Tom also das Ja-Wort geben werden, steht also noch in den Sternen. Zumindest gibt es dazu noch kein offizielles Statement der beiden.

Mehr zu Heidi Klum und Tom Kaulitz

So romantisch hielt Tom um Heidis Hand an

Stars nahmen vor Heidi & Toms Knutscherei Reißaus

Klum und Kaulitz kapern Köln

Gerüchteküche brodelt: Ist Heidi Klum schwanger?

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)