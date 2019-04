In diesem Schloss wollen Heidi und Tom heiraten

Endlich ist das Geheimnis gelüftet: Supermodel Heidi Klum (45) und Tom Kaulitz (29) werden sich in Deutschland das Ja-Wort geben – genauer gesagt im Barockschloss Bensberg in Bergisch-Gladbach.

Erwischt!

Wie die "Bild" berichtet, wurden der Tokio-Hotel-Gitarrist, seine Schwiegermama in spe sowie deren Sohn vor wenigen Tagen bei der Besichtigung des Schlosses in Heidis Heimatstadt gesehen.

Menü kostet 249 Euro pro Person

Inzwischen sind weitere Details bekannt: So kostet das Hochzeitsmenü pro Person circa 249 Euro. Für das Essen ist der 3-Sterne-Koch Joachim Wissler verantwortlich. Schlafen kann man in dem Schloss übrigens auch. Eine Nacht in der Präsidentensuite kostet 1230 Euro. Wann die Hochzeit steigt, ist nicht bekannt.

Tom Kaulitz und Heidi Klum

Knapp ein Jahr zusammen

Heidi und Tom sind seit Mai 2018 offiziell ein Paar. Sieben Monate später, im Dezember, gaben sie ihre Verlobung bekannt. Die 45-Jährige hat insgesamt vier Kinder (Helene, Lou, Henry und Johan) aus früheren Beziehungen.

