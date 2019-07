Bill verrät, ob Heidi und Tom verheiratet sind

Seit mehreren Wochen deuten mehreren Indizien darauf hin, dass Heidi Klum (46) und ihr 17 Jahre jüngerer Tom Kaulitz (29) schon längst verheiratet sind. Einmal unterschrieb sie auf einem "Tokio Hotel"-Fanplakat mit dem Nachnamen ihres Partners, ein anderes Mal wurde sie auf der Gästeliste der "AboutYou"-Awards als "Ehefrau von Tom Kaulitz" bezeichnet.

Die "Bunte" glaubt sogar den Ort und das genaue Datum zu wissen (heute.at berichtete). Doch was ist an den Gerüchten dran? Von dem Topmodel selbst gab es bis jetzt weder eine Bestätigung noch ein Dementi.

Tom Kaulitz und Heidi Klum

Sind sie schon längst verheiratet?

Für Klarheit sorgt nun Toms Zwillingsbruder Bill. Im Interview mit "RTL" meinte der 29-Jährige: "Ich kann euch eins verraten: Die Hochzeit steht noch an!" Bereits Ende Dezember wunderte sich Bill über das große Interesse an Heidis Hochzeit: "Ich denke immer so: 'Wow, dass die Leute da so ein Thema draus machen, hätte, glaube ich, keiner von uns gedacht.'"

(LM)