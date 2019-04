Ist Heidi schwanger? Das sagt Bill zu den Gerüchten

Heidi Klums neuesten Fotos nach zu urteilen, ist eigentlich klar, dass das Supermodel derzeit kein Kind erwartet. Erst vor Kurzem zeigte sich die 45-Jährige bauchfrei auf Instagram – vom Babybauch fehlt hier jede Spur. Trotzdem wird noch immer über eine mögliche Schwangerschaft spekuliert.

Toms Bruder Bill spricht Klartext

Nun äußerte sich Tom Kaulitz' Bruder Bill im RTL-Interview zu den Gerüchten und meinte: "Alle machen sich so wahnsinnig. Ich sag mal so, wenn das so wäre, dann würden das auch alle rechtzeitig mitbekommen."

"Ich glaube, ich wäre schon ein cooler Onkel"

Fans und Medien gibt er daher den Tipp: "Von daher entspannt euch. Ihr könnt beruhigt sein. Ihr erfahrt es!" Nichtsdestotrotz würde sich Bill über Baby-News freuen. Gegenüber dem Sender verrät er: "Ich glaube, ich wäre schon ein cooler Onkel!"

