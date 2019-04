Helen Mirren erinnert sich rührend an Bond-Girl Tania

Tania Mallet wurde 77 Jahre alt. Das Model hatte im Bond-Film "Goldfinger" (1964) Tilly Masterson verkörpert, danach aber nie wieder in einem Kinofilm mitgewirkt. In einem Statement gegenüber "People" gedachte Helen Mirren (73) nun ihrer verstorbenen Verwandten.

Erster Setbesuch

"Es hat mich sehr traurig gestimmt, meine Cousine Tania diese Woche zu verlieren", so Mirren. "Tania war die Tochter meiner Tante Olga, und meine Schwester [Katherine 'Kate' Mirren] und ich sind bei ihr aufgewachsen. Ihre russischen Gene zeigten sich in ihrer schönen Knochenstruktur und ihren Augen, die sie zu einem der Topmodels der frühen Sechziger machten."

"Trotzdem war sie niemals eitel, sondern eine gütige und großherzige Person, die ihre Gagen als Model dafür verwendete, ihren Halbbrüder die Schulausbildung zu finanzieren. Sie war eine großartige Optimistin und hat im Leben immer das Positive gesehen."

Tania Mallet

Schwammerl vom Golfplatz

"Mein allererster Besuch auf einem Filmset war mit ihr bei einem Nachtdreh von 'Goldfinger', durch den sie dem exklusiven Club der 'Bond Girls' beitrat. Ich werde mich immer an ihr Lachen und das beste Porcini Risotto erinnern, dass ich je genossen habe. Sie machte es aus Porcini, die sie am Rand eines Golfplatzes in Sussex gefunden hatte (unsere russische Großmutter brachte ihr bei, wie man nach Pilzen sucht)."

Der Schlusssatz von Helen Mirrens emotionalem Nachruf: "Meine Schwester und ich werden sie sehr vermissen."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)