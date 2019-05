Fans sind sauer, weil Helene nichts mehr postet

Seit Mitte Jänner ist es still um Schlagerstar Helene Fischer. Keine Auftritte, kein neuer Song und auch kein einziges Posting. Die Sängerin hatte Ende 2018 in der ARD-Show "Schlagerchampions" angekündigt, sich eine Auszeit zu nehmen: "In den letzten anderthalb Jahren hatte ich zwei tolle Tourneen. Jetzt will ich mir Zeit nehmen, um kreativ zu sein", erklärte sie.

Ihren Fans macht Helene damit jedenfalls keine Freude. "Nicht mal einen Gruß zu Ostern hat Helene Fischer für ihre Fans übrig. Da sieht man wie viel diese ihr wichtig sind", schreibt ein verärgerter User auf Facebook.

Beendet sie ihre Karriere?

In einem anderen Kommentar heißt es: "Egal ob dein Liebesleben völlig durcheinander ist, aber nichts mehr von sich hören lassen geht gar nicht. Oder ist die Karriere beendet?"

Doch nicht alle sind gegen Helene. Es gibt auch einige Fans, die den Schlagerstar verteidigen: "Sie hat frei und muss hier gar nichts posten. Es gibt auch ein Leben abseits von Facebook und Instagram. Ihre Fans erwarten das auch nicht von ihr. Helenes Privatleben geht uns nichts an."

Helene selbst hat sich zu den Kommentaren noch nicht geäußert.

Helene Fischer: Das ist ihr Neuer

Helene Fischer: Das ist ihr Neuer

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)