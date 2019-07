Herzogin Meghan (37) war ein "Albtraum"

Vor Kurzem feuerte Herzogin Meghan (37) ihre gute Freundin Serena Williams (37) in Wimbledon an und sorgte dabei für einen Aufreger nach dem nächsten - "Heute.at" berichtete.

Zuerst erhielten die Tennisfans im Stadion von den Sicherheitsleuten eine Ermahnung: Wegen Meghan herrschte absolutes Foto-Verbot.

Doch auch bei den Verantwortlichen soll sie mit ihrer angeblichen egozentrischen Paranoia angeeckt sein. "Es war ein Albtraum. Sie war ein Albtraum", fasste einer der Veranstalter ihren Auftritt zusammen.

Meghan fasst Shitstorm aus

Und auch nach ihrem Wimbledon-Auftritt bekam Herzogin Meghan auf Twitter einiges zu hören.

Am 10. Juli zeigte sich die 37-Jährige nämlich erstmals mit ihrem kleinen Archie in der Öffentlichkeit. Bei einem Charity-Polo-Match der Prinzen Harry und William zog Meghan mal wieder alle Blicke, aber auch reichlich Groll auf sich.

Die Herzogin von Sussex eckte mit der Art und Weise an, in der sie Archie auf ihrem Arm balancierte. Meghan habe ihr Kind wohl noch nicht so oft getragen, tönten die Hater auf Twitter und ließen einen derben Shitstorm über Prinz Harrys Frau hereinbrechen.

(wil)