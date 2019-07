Kritik an Hilary Duff wegen Ohrlöcher für Baby Banks

"Sie hat genug Haare für einen Pony", schreibt Sängerin und Schauspielerin Hilary Duff zu einer Insta-Story, das ihre Tochter Banks Violet zeigt. "Und ja wir haben ihre Ohren piercen lassen", erklärt sie weiter.

Umfrage Finden Sie es ok, Kleinkindern Ohrlöcher zu stechen? Ja klar, haben ich bzw. meine Geschwister auch in dem Alter bekommen.

Vielleicht nicht bei Babys, aber Kindergartenkinder sind alt genug.

Nur wenn ein Kind das selber will.

Nein, die Kinder wissen nicht, was das bedeutet.

Ich finde, es schaut prinzipiell schiach aus



Zu jung?

Dass die 31-jährige Schauspielerin ihrer erst acht Monate alten Tochter Ohrlöcher stechen ließ, stößt vielen Fans sauer auf. Die meisten Follower sind der Meinung, dass das Kind viel zu jung dafür sei.

"In meinen Augen ist das Kindesmissbrauch"

"Ich folge dir nicht mehr, weil du ihre Ohren gepierct hast. Armes Baby! Bye", ärgert sich ein Follower auf Instagram. In einem anderen Kommentar heißt es: "Ich kann es nicht glauben, dass jemand so verkorkt ist und seinem Baby Ohrlöcher stechen lässt. Wenn jemand seinem Kind unnötigen Schmerz zufügt und es keinerlei medizinische Gründe dafür gibt, ist das in meinen Augen Kindesmissbrauch."

