Heiraten Heidi und Tom noch heute?

Heidi Klum (46) und Tom Kaulitz (29) machen es spannend: Seit der Verlobung Ende 2018 wird über das Datum der Hochzeit zwischen dem Tokio-Hotel-Gitarristen und dem Model gerätselt. Zeitweise wurde gar vermutet, dass die Trauung bereits stattgefunden hat ("Heute.at" hat berichtet) – Heidis neuer Instagram-Post klingt jedoch anders.

Heidis Insta-Account verdächtig ruhig

Insidern zufolge soll die Hochzeit in Südafrika stattfinden ("Heute.at" berichtete). Auf Heidis Insta-Account ist es jetzt aber verdächtig ruhig: Am Dienstag meldete sich das Model zuletzt. Die Deutsche zeigt sich im Bikini und meint in der Bildunterschrift, sie arbeite an ihrer Bräune und der Hochzeits-To-do-Liste.

Seither ließ die Model-Mama nichts mehr von sich hören. Dass die 46-Jährige weder ihren Feed updatet noch eine Story online stellt, ist ungewöhnlich. Wurde die Trauung womöglich vorgezogen und Heidi steckt gerade mitten in der Feier? Das würde zumindest ihre Insta-Abstinenz erklären.

Bill Kaulitz hat die Fussnägel schön

Bräutigam Tom Kaulitz ist auf Instagram nicht aktiv. Sein Bruder und Trauzeuge Bill (29) gönnte sich am Donnerstag aber einen "Beauty Day" und postete ein Video von seiner Pediküre. Wollte sich der Sänger womöglich für die Hochzeit herausputzen? Oder hängt ihm der Polterabend noch nach? ("Heute.at" hat berichtet) Am Freitag gabs von ihm ein Selfie in der Abendsonne – wo er das Bild geschossen hat, bleibt offen.

