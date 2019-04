Geheimhochzeit beim "Sexiest Man Alive"

Seit Jahren wird spekuliert ob Idris Elba der nächste James Bond wird. Solang dieses Rätsel ungelöst bleibt, hat die Weltöffentlichkeit wohl keine Zeit für andere Geheimnisse. Deshalb war es eine Riesenüberraschung als er erst von "People" zum Sexiest Man Alive 2018 gewählt wurde. Außerdem konnte er so still und heimlich heiraten.

Am Freitag trauten sich der 46-jährige britische Schauspieler und seine 29-jährige US-amerikanische Verlobte Sabrina Dhowre. Die Feier fand in Marrakesch in Marokko statt und dauert auch am Samstag noch an. Insgesamt wird drei Tage lang gefeiert.

Sabrina trug eine Traumrobe von Vera Wang, Idris ging in Londons legendärer Saville Row zum Nobelschneider Ozwald Boateng.

Dabei war außer engen Freunden und Familie nur die britische Vogue. Und die postete das erste Foto erst 24 Stunden nachher. Idris und Sabrina hatten am Samstag noch kein einziges Foto online gestellt. Vielleicht sind sie zu sehr im Stress, denn am Samstag soll laut Vogue im 5-Sterne-Mandarin-Oriental-Hotel eine Party steigen. Dresscode: Ganz in Weiß.

