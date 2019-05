Igel zwingt Pete Doherty in die Knie... und ins Spital

Hört man "Pete Doherty" und "Krankenhaus" im selben Satz, denkt man aufgrund der drogenumwölkten Vergangenheit des Babyshambles- und ehemaligen Libertines-Frontmans unweigerlich an illegale Substanzen. Im Spital landete der 40-Jährige nun aber aus einem ganz anderen Grund.

Laut "Bild" ereignete sich der Vorfall, als Doherty mit seinen Huskys Gassi ging. Plötzlich hatte einer der Hunde einen Igel im Maul. Der Musiker versuchte, den kleinen Insektenfresser zu entfernen und handelte sich dabei einen Stachel in seiner Hand ein.

Die Wunde entzündete sich, Doherty musste ins Krankenhaus. Von dort aus postete er einen Schnappschuss, der ihn mit einer dick einbandagierten Hand zeigt.

"Ein Bild von mir in einem Krankenhausbett mit einer entzündeten Wunde durch einen Igelstachel", kommentierte Doherty das Bild. "Danke an die wundervollen Männer und Frauen, die im britischen Gesundheitswesen arbeiten. Was sind sie doch für Engel und verdienen millionenfach unseren Respekt und Dank."

Aufgrund seiner Verletzung musste der Musiker einen Radioauftritt absagen.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)