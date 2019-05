Nacktfoto-Leak: Iggy Azalea ist stinksauer

Im Jahre 2016 ließ sich Iggy Azalea für die australische Ausgabe des Männer-Magazins "GQ" ablichten. Für einige der Bilder stand sie sogar nackt vor der Kamera, doch diese wurden nie veröffentlicht. Das hatte ihr damals auch ihr Fotograf versichert.

Nun sind die Bilder dennoch im Netz gelandet – zum Ärger der Rapperin. In einem langen Statement auf Instagram erklärt sie, dass es beim "GQ"-Shooting üblich sei, sich nackt abfotografieren zu lassen – nur würde man diese Fotos nie veröffentlichen. Iggy will nun herausfinden, wer dafür verantwortlich ist und den- oder diejenigen zur Rechenschaft ziehen.

Iggy löscht ihren Instagram-Account

Am meisten erschüttern sie jedoch die bösartigen Kommentare der Fans: "Ich habe in den vergangenen 24 Stunden einigen boshaften Scheiß gesehen. Ich kann mit so viel Negativität nicht umgehen." Kurz darauf löscht sie ihre Accounts auf Instagram, Twitter & Co.

Das meint der "GQ"-Fotograf

Auch der Fotograf, der seine Unschuld beteuert, ärgert sich über die Veröffentlichung der Fotos: "Ich habe Mitgefühl mit allen, die sich wegen dieser Situation unwohl fühlen."

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)