Meis sieht anders aus 06. Mai 2019 11:47; Akt: 06.05.2019 12:02

Ihre Follower nennen sie "Sylvie van der Botox"

Bei einem Basketballspiel in Hamburg sass Sylvie Meis in der ersten Reihe. So hatten die Fotografen beste Sicht auf ihr Gesicht, das durchaus verändert wirkt.