In ihrer Auszeit krempelt Helene ihr Leben um

Vor sechs Monaten beschloss Helene Fischer eine Auszeit einzulegen und sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Sie nutze diese "Phase des Offline-Seins, um mich von allem, was in den letzten zwei Jahren passiert ist, etwas zu erholen", wie sie vergangene Woche auf Instagram ihre Fans wissen ließ.

Und die auferlegte Pause vom Show-Geschäft scheint die 34-Jährige sichtlich zu verändern. Nachdem Helene bei einem Privatkonzert zum 80. Geburtstag von Baulöwe Günter Papenburg Anfang Juni mit einem ungewohnten Look überraschte, folgte nun auch ein Song, den sie erstmals auf Englisch singt. Doch damit nicht genug: Auch in ihrem Privatleben scheint Helene einiges neu zu arrangieren.

Englischer Song

Nach fünf Monaten Funkstille meldete sich Helene Fischer vergangenen Donnerstag wieder auf Instagram zu Wort. Grund: neue Musik. "See you again" heißt der Song, den sie für den Kinofilm "Traumfabrik" aufgenommen hat. Für die Sängerin ist es das erste eigene Lied auf Englisch.

Bei einigen Fans kommt der englisch-sprachige Track aber nicht gut an. "Ihre Stimme passt zu dem Lied überhaupt nicht, das hört sich grauenhaft an", schreibt etwa ein User auf Twitter. Ein weiterer bittet die Musikerin: "Helene, bleib bei deutschen Songs." Oder: "Was für ein Gekreische."

Ihr Aussehen

Nicht nur musikalisch gab Fischer zu reden, auch ihre veränderte Optik fiel den Fans auf. Bei der Performance auf der Geburtstagsfeier von Günter Papenburg in Hannover wurde deutlich: Helenes Arme wirkten kräftiger. Und auch ihr Dekolleté war üppiger als noch Monate zuvor. Ein weiblicher Gast berichtet zudem der "Bild", eine kleine Wölbung unter ihrer Hose gesehen zu haben.

Auf Instagram meldete sich Helene anschließend selbst zu den Schlagzeilen über ihre Rundungen zu Wort. Sie erklärte, dass sie "einfach mal Job Job sein lasse und in vollen Zügen das Leben genieße, mit allem Drum und Dran – auch mit ein paar Wohlfühlpfunden mehr – denn so schmeckt das Leben".

Locker sitzendes Outfit

Bei dem Extra-Konzert stand Helene in einer weiten, schwarzen Hose, einem ärmellosen Mantel und einem Spitzen-Top auf der Bühne. Keine Spur von ihrem typischen Look, der sich normalerweise durch hautenge, kurze und glitzernde Outfits auszeichnet.

Ihre Eltern zogen in ihre Nähe

Im deutschen Inning am Ammersee hat sich Helene Fischer mit ihrem Freund Thomas Seitel (33) eine 365-Quadratmeter-große Traum-Villa bauen lassen. Nun sollen laut unter anderem "Bunte" auch ihre Eltern in die bayrische Ortschaft und in die Nähe ihrer Tochter gezogen sein. Für das nähere Umfeld von Helene sei dies ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Familienplanung der 34-Jährigen voll im Gange ist.

Helene zu Besuch bei den Schwiegereltern

In ihrer Auszeit möchte sich die Schlagersängern auch Zeit für ihre Familie nehmen. Dazu gehören scheinbar auch ihre Schwiegereltern in spe. Laut "Bunte" sei Fischer vergangene Woche in Eppertshausen gesichtet worden, wie Nachbarn dem Magazin berichteten.

Helene Fischer: Das ist ihr Neuer

Die hessische Stadt ist die Heimat von ihrem Freund Thomas, wo sein Vater Günter mit seiner Lebensgefährtin sowie Thomas' Großeltern immer noch wohnen. Günter Seitel hat erst vor kurzem der Zeitschrift "Closer" verraten, dass sein Sohn seine Karriere Helene zuliebe zurückgestellt hat. (kao)

