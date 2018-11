Cop hält Ireland Baldwin bei Brand für Plünderer

Malibu brennt und machen auch vor den Häusern der Stars nicht Halt. Miley Cyrus, Gerard Butler, Robin Thicke und Thomas Gottschalk sind schon obdachlos. Auch Ireland Baldwin und ihre Mama Kim Basinger wohnen in der bedrohten Nachbarschaft.

Ireland twitterte, dass das Haus ihrer Mutter schon in Schutt und Asche liegt. Als der Wind kurzfristig drehte, wollte die 23-Jährige die Chance nutzen, um einen Teil ihrer Besitztümer zu retten.

Offenbar patrouillieren aber Cops in den Straßen, um die Promi-Villen vor Plünderern zu schützen. Einer der Gesetzeshüter hielt Ireland an. Als diese kein Dokument mit einer Adresse in Miami vorweisen konnte, wollte er ihr den Zugang verweigern.

Das Model fand die Kontrolle gar nicht witzig und twitterte sich die Finger wund. Während die meisten ortsansässigen Stars Social Media zur Zeit nutzen, um den Einsatzkräften zu danken, regte sich Baldwin vier Tweets lang furchtbar auf und beschimpfte den Polizisten als "Dick" (umgsprachlich für ein männliches Geschlechtsorgan)

"Gestern habe ich den ganzen Tag damit verbracht zu versuchen zu meinem Haus in Malibu zu kommen, um ein paar meiner Sachen zusammenzupacken, bevor der Wind wieder auffrischt."

"Ein Polizeibeamter an einer der Nebenzufahrten zu den Hauptcanyons, die nach Malibu führen hat uns aufgehalten und sich geweigert, uns vorbeizulassen, weil ich keinen Identitätsnachweis mit einer Adresse in Malibu habe."

"Nicht nur, dass er ein Dick war, er zeigte 0 Anteilnahme und hat und buchstäblich als Plünderer dargestellt und uns mit Verhaftung gedroht, falls wir ihn weiter belästigen."

"Ich verstehe, dass er seinen Job macht, aber in Zeiten wie diesen, wenn Menschen ihre Liebsten und ihre Häuser verlieren, könnte er zumindest Mitgefühl zeigen und versuchen so nett wie möglich zu sein, wenn er schon nicht helfen kann."

