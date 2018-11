Jaden Smith verwirrt mit Outing und neuem Freund

Die Fans kippten am Sonntag beinah aus ihren supercoolen Sneakers als Jaden Smith am Camp Flog Gnaw Festival in Los Angeles auf der Bühne hinausposaunte, dass er einen männlichen Freund hat.

Tyler, The Creator (Bild: Photo Press Service) Tyler, The Creator (Bild: Photo Press Service)

"Ich will nur sagen, dass Tyler, the Creator, der beste Freund der Welt ist und ich ihn so verdammt liebe", brüllte Will Smiths Sohn ins Publikum. "Und ich will euch Leuten was sagen. Tyler will nicht es nicht verraten, aber Tyler ist mein motherfucking Boyfriend, mein ganzes verdammtes Leben. Tyler, the Creator ist mein verdammter Boyfriend. Es ist wahr!"

Fans hielten auf Videos fest, dass der 26-jährige Tyler, the Creator kopfschüttlend daneben stand, nett winkte und loslachte.

Auf Twitter war anschließend der Teufel los. Auch dort machte Jaden weiter, setzte Richtung Tyler eine Nachricht ab und meinte "Ich habs allen gesagt. Du kannst es nicht mehr leugnen." Tyler erwidert mit "hahaha du verrückter N.....".

Die Reaktion von Tyler, The Creator



Echt oder Fake?

Jaden ist dafür bekannt, dass er mit Klischees was männlich und was weiblich ist gern Schabernack treibt und auf Twitter gern Fans und Follower verwirrt.

Deshalb glauben die meisten - unter anderem ein Insider, der sich an "People" wandte - dass Jaden die Zuschauer eher verarschte, als wirklich schwul zu sein.

Das "Outing" im Original:



(lam)