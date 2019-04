Hat "Blümchen" (39) noch Kontakt zu Lucas Cordalis?

Hören Jasmin Wagner (39) alias Blümchen und Lucas Cordalis (51) noch ab und zu voneinander?

Umfrage Haben Sie noch Kontakt zu ihrer ersten Liebe? Ja, ich habe noch Kontakt.

Nein, daran habe ich kein Interesse.

Ich bin mit meiner ersten Liebe zusammen.

Dazu möchte ich mich nicht äußern.

Ist mir egal.

In den Neunzigern waren die Musikerkollegen ein Paar – und mit dem Schlagerstar hatte "Blümchen" sogar ihr erstes Mal - "Heute.at" berichtete.

Mittlerweile sind nun einige Jährchen vergangen und sowohl Jasmin als auch Lucas sind glücklich mit anderen Partnern verheiratet. Der 51-Jährige ist bekanntlich mit Daniela Katzenberger zusammen.

"Mehr so sporadisch"

Doch stehen die Verflossenen trotzdem noch in Kontakt? "Das ist mehr so sporadisch", erzählt Jasmin Wagner in einem Interview mit "Promiflash".

"Blümchen": So war der Sex mit Lucas Cordalis

Im Gespräch erzählt "Blümchen", dass sie dabei durchaus noch verfolge "was mit der Familie Cordalis los ist". Sie freue sich aber wahnsinnig für Lucas, dass er so glücklich ist.

Lucas und Jasmin hatten eine "wahnsinnig schöne Zeit und unsere Familien haben sich gut miteinander verstanden. Aber das ist auch wirklich sehr, sehr lange her", so die 39-Jährige.

Ob es Daniela Katzenberger gefällt, dass ihr Mann noch mit "Blümchen" Kontakt hat, ist nicht bekannt. Sie hat sich zu dem Thema (noch) nicht geäußert.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(wil)