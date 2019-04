Trägt Jennifer Lopez hier etwa Pelz spazieren?

Bei einer Promotion-Tour für ihren neuen Song "Medicine" zog Jennifer Lopez am Dienstag alle Blicke auf sich. Der frisch verlobte Superstar stolzierte auf megahohen Absätzen durch die Straßen von New York und trug dabei eine knielange Pelz-Weste.

Umfrage Wie stehen Sie zu Echtpelz? Tierquälerei! Sollte endlich weltweit verboten werden.

Dazu hab ich keine Meinung.

Ich mag die Optik. Kunstpelz tut es aber auch.

Ich mag weder Echtpelz noch Kunstpelz.

Ich liebe Echtpelz. So weich und warm.

Das Outfit sorgte natürlich für einiges Augenrollen. Denn während sich immer mehr Promis vom tragen toter Tiere lossagen, gibt es nach wie vor einige unverbesserliche Leute, denen das egal ist.

Jenny from the block hat sich auch in der Vergangenheit immer wieder gerne mit diversen Pelzmänteln und -jacken geschmückt. Auch Rapperin Cardi B erhitzte erst vor wenigen Tagen mit einem Ensemble von Paco Rabanne, das mit Pelz akzentuiert war, die Gemüter.

(baf)