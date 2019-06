Jenny Elvers zeigt ihren neuen Freund

Moderatorin und Reality-Show-Darstellerin Jenny Elvers (47) strahlt übers ganze Gesicht! Grund dafür gibt ihr das Model Simon Lorinser. Der 35-Jährige ist nämlich ihr neuer Freund.

Arm in Arm zeigten sich beiden auf dem "TK MAXX VIP Midnight Shopping"-Event. Den Fotos nach zu urteilen, scheint Lorinser sehr verliebt zu sein. Im Interview mit RTL kam er ins Schwärmen: "Sie ist eine sehr intelligente Frau und was ich sehr an ihr schätze, ist ihr Humor (...) und dass sie mir am Anfang gar nicht gesagt hat, wer sie ist."

Elvers warnte ihn vor

Lorinser wusste anfangs gar nicht, wie bekannt Elvers eigentlich ist. Kurz vor einem Event "TK MAXX VIP Midnight Shopping" meinte sie zu ihm: "Sie hat heute, als ich ins Hotel kam, zu mir gesagt: 'Du weißt, dass du heute mit einer sehr bekannten Frau ausgehst?'"

Elvers war zuletzt mit Steffen van der Beeck liiert. Die Beziehung hielt knapp vier Jahre.

VIP-Bild des Tages

VIP-Bild des Tages 2019

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)