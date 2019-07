Jessica Alba verwirrt Fans mit rassistischen Tweets

Normalerweise findet man auf der Twitter-Seite von Schauspielerin Jessica Alba niedliche Schnappschüsse von ihren drei Kindern oder Werbung für ihr eigenes Unternehmen "The Honest Company".

Daher waren die Fans umso überraschter, als am Wochenende in ihrem Feed zahlreiche rassistische und homophobe Tweets auftauchten. Darin hieß es unter anderem: "Schon wieder Polizeisirenen in der Ferne. Wann werden N**** aufhören, Verbrechen zu begehen, damit ich etwas Schlaf bekommen kann?" oder "Nazi-Deutschland hat nichts falsch gemacht und das liegt an Gott".

In einem anderen Beitrag war zu lesen, sie biete 50.000 Dollar an, wenn jemand im Gegenzug einen behinderten Homosexuellen für sie töte.

Ein Hacker war schuld

Wie mehrere US-Medien berichten, hatte sich ein unbekannter Hacker Zugang zu ihrem Twitter-Account verschafft und die Beiträge in ihrem Namen gepostet. Nur wenige Minuten später wurden die Beiträge von ihrer Seite gelöscht.

Alba selbst hat sie sich zu dem Hacker-Angriff noch nicht geäußert.

(LM)