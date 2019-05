Jessie J steht zu ihrem Tattoo-Fail

Jessie J teilte auf Instagram ein Bikini-Foto von sich, auf dem ihr Tattoo zu sehen ist. Bei dieser Gelegenheit machte die Sängerin auch gleich auf ihren Rechtschreibfehler in ihrer Körperverzierung aufmerksam. Unter das Bild schreibt sie: "Ja, mein Tattoo lautet: 'Don't loose who you are in the blur of the stars'".

Der Satz stammt aus ihrem neuen Song "Who You Are" und sollte eigentlich bedeuten: "Verliere dich nicht in der Unklarheit der Sterne." Doch statt "lose" (= verlieren) steht auf ihrem Tattoo das Wort "loose", was so viel wie locker oder lose heißt.

Tätowierer ist schuld

In ihrem Posting erklärt Jessie J, dass sie sich das Tattoo mit 18 Jahren in Essex stechen ließ und der Tätowierer sie damals nicht auf den Fehler aufmerksam gemacht habe. Seitdem trage sie immer Hosen oder Röcke, die weit über die Hüfte gehen.

Außerdem meint sie, dass sie bis heute nicht den Unterschied zwischen "lose" (=verlieren) und "loose" (=locker, lose) verstehe.

Am Schluss wendet sie sich noch an all jene, die ihren Körper kritisieren wollen: "Und Ja, ich weiß, ich habe kleine Brüste. Verschwendet nicht eure Zeit, mir das zu sagen, als wenn ich sie nicht jeden Tag sehen würde. Taggt mich nicht. Okay, bye."

Hier das Posting von Jessie J



