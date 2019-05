Llambi verlässt Freundin & kehrt zurück zur Ehefrau

Acht Monate ist es her, als der strenge "Let‘s Dance"-Juror Joachim Llambi (54) nach 13 Jahren Ehe die Trennung von seiner Frau Ilona (45) verkündete.

Nur kurze Zeit später zeigte er sich bereits mit seiner neuen Freundin Rebecca (37), einer PR-Managerin, in der Öffentlichkeit. Die beiden hatten sich bei einem Charity-Golfturnier in Griechenland kennengelernt. Doch auch diese Beziehung hielt nicht lange.

Liebescomeback mit Ilona

Der Grund: Llambi will es laut RTL wieder mit seiner Ex-Frau versuchen. Bereits vergangenen Freitag gab es Gerüchte um ein Liebescomeback, weil Llambi sich in der Show wieder mit Ehering am Finger gezeigt hatte. Ilona und der Tanz-Juror haben zwei gemeinsame Töchter.

