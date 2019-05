John Legends Tochter (3) soll verheiratet werden

Niedlich oder grotesk? Kelly Clarkson (37) schlägt eine Ehe zwischen ihrem Sohn Remington und John Legends Tochter Luna vor. Die beiden Kinder sind erst drei Jahre alt.

"Sie würden die wunderschönsten Babies machen", erklärte Clarkson im Gespräch mit "Entertainment Tonight" (via "Today"). Laut der Sängerin würden die Hauttöne und Augenfarben der Kids eine fantastische Kombination abgeben. Eigenen Angaben zufolge hat sie Lunas Mutter Chrissy Teigen (33) bereits über ihre Pläne informiert.

John Legend (40), mit Clarkson in der Jury von "The Voice USA", äußerte sich noch nicht zu dem indirekten Antrag. "Sie denken wahrscheinlich, ich bin seltsam", so Kelly Clarkson.

