Johnny Depp will russische Gogo-Tänzerin heiraten

Der schmutzige Scheidungsstreit mit seiner Ex-Frau Amber Heard hält Johnny Depp offenbar nicht davon ab, erneut vor den Traualtar zu treten.

Wie die britische Zeitung "Daily Mail" berichtet, ist der Schauspieler in die Russin Polina Glen (Mitte 20) verliebt. Die aus St. Petersburg stammende Gogo-Tänzerin und Choreographin wurde in den vergangenen Monaten bereits einige Male an Depps Seite gesehen. Zuletzt sah man sie im Mai 2018 knutschend vor einem Hotel in Belgrad (Serbien).

Sie wusste nicht, wer er ist

Kennengelernt hatten sich die beiden vor über einem Jahr auf einer Party in Los Angeles. Der "Fluch der Karibik"-Star und Polina sollen sich auf Anhieb verstanden haben. "Sie wusste nicht, wer er ist, als er sich auf einer Party bei ihr vorstellte. Als sie herausfand wer er ist, war sie glücklich", verriet eine Freundin gegenüber dem Blatt.

Polina ist bei ihm eingezogen

Mittlerweile wohnt sie sogar bei ihm. "Sie ist sehr süß und talentiert, besucht Tanzkurse und kommt dann wieder in sein Haus zurück. Ich glaube nicht, dass jemand weiß, dass sie dort wohnt", verrät die anonyme Quelle weiter.

Außerdem plant Depp, sie zu heiraten: "Polina sagt, dass sie heiraten werden. Sie sind sehr verliebt und er will auch nach Russland, um ihre Eltern kennenzulernen."

