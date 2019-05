"Big Bang Theory"-Star Johnny Galecki wird Papa

Im September 2018 machten sie ihre Liebe offiziell, nur wenige Monate später ließen sie sich die Initialen des jeweils anderen auf den Unterarm tätowieren: Jetzt erwarten Johnny Galecki (44) und seine 20 Jahre jüngere Freundin Alaina Mayer (22) ihr erstes gemeinsames Kind.

Galecki gab die Nachricht via Instagram bekannt

Das gab der Schauspieler, der in der Serie "The Big Bang Theory" die Rolle des Dr. Leonard Hofstadter verkörpert, am Freitag (4.5) auf seiner Instagram-Seite bekannt. Darin heißt es:

"Wir sind überglücklich mitzuteilen, dass wir bald etwas Kleines in dieser verrückten und wunderbaren Welt willkommen heißen. Wir bitten euch während dieser Zeit unsere und die Privatsphäre unserer Familie zu respektieren." Ob es ein Bub oder ein Mädchen wird, ist nicht bekannt.

Hier das Posting von Johnny Galecki





