Jordyn Woods schleppt nächsten Kardashian-Ex ab

Zuletzt wurde es nach wochenlangem Bitch-Fight zwischen Jordyn Woods (21), Ex-BFF Kylie Jenner und Khloe Kardashian ruhig. Khloe scheint Jordyns Sex mit dem Kardashian-Kindsvater wenn schon nicht vergeben, dann zumindest vergessen zu wollen.

Basketball-Superstar James Harden (Bild: imago sportfotodienst) Basketball-Superstar James Harden (Bild: imago sportfotodienst)

Khloes nächster Ex-Freund im Visier von Jordyn

Der Mittwoch-Nacht könnte allerdings das Ende des Waffenstillstandes sein. Jordyn war wieder einmal feiern. Und wieder einmal mit einem Ex von Khloe Kardashian.

Gemeinsam fort, Jordyn lügt, Khloe weiß von nichts

In Houston machte sie in einer Shisha-Bar mit NBA Star James Harden einen drauf. Der bärtige Basketballer ist auch einer von Khloe Kardashians Verflossenen. Laut "TMZ" saßen die beiden am gleichen Tisch und waren gemeinsam dort. Die beiden sollen schon in der Vergangenheit miteinander fortgegangen sein. Jordyn soll James gesagt haben, dass das für Khloe OK sei. Doch "TMZ" fragte bei den Kardashians an und Khloe scheint von der neuen Freundschaft gar nichts zu wissen.

Khloe Kardashian in Bildern

Khloe Kardashian

Enormer Shitstorm brach über Jordyn herein

Nach dem letzten Eklat flüchtete Jordyn erst von Instagram, dann sogar bis nach London, um dem Shitstorm von enormer Größe zu entkommen.

Einst waren Jordyn Woods (21) und Kylie Jenner wie Schwestern. Immer gemeinsam unterwegs wohnte Jordyn sogar bei der Kardashian-Schwester. Doch dann tauschten Jordyn und Khloe Kardashians Kindsvater Tristan Thompson öffentlich Spucke aus. Schon am nächsten Morgen erfuhrt Kylies Schwester von der Knutscherei mit ihrem Freund.

In dieser Nacht im Februar zerbrachen zwei Beziehungen. Khloe warf Tristian raus und Kylie setzte Jordyn vor die Tür und beendete eine jahrelange Freundschaft.

Ende März bot Kylie an, sich mit Jordyn auszusprechen. Die behauptet steif und fest, zwischen Tristan und ihr hätte es nur einen Kuss gegeben. Khloe Kardashian glaubte das aber nie, schimpfte Jordyn schon damals eine Lügnerin.

James harden

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)