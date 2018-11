"Cable" Josh Brolin nennt sein Baby "Bohne"

Ihr Name ist "Bohne", ihr Papa ist "Kabel" - auf Englisch hört sich das alles viel cooler an. Und das sollte es auch, denn Papa Josh Brolin, bekannt als "Cable" in Deadpool ist einer der coolsten in Hollywood.

Seit 2016 sind Brolin und seine Ehefrau Kathryn Boyd verheiratet, am Sonntag kam ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt.

Ein Böhnchen für Bronlin

Die beiden nennen ihre Tochter Westlyn Reign Brolin. Und weil das ein sperriger Name ist, wird er kurzerhand auf "Bean" (dt.: Bohne) abgekürzt.

Herzensbrecherin ab Tag 1

Schwerstens verliebt in den kleinen Neuankömmling stellte Brolin stolz ein Video von Bean auf Instagram. Da schläft sie zwar tief und fest, sieht aber aus als würde sie bereits lächeln. Kein Wunder, dass das Herz des Papas bei dem Anblick schmilzt.

Zwei Kinder bereits 24 und 30

Brolin hat bereits zwei Kinder aus seiner ersten Ehe mit Alice Adair, die allerdings 1994 nach sechs Jahren in die Brüche ging. Tochter Eden ist inzwischen 24, Sohn Trevor 30. Brolins zweite Ehe mit Diane Lane blieb kinderlos.

(lam)