Justin schleckt mit Zunge Krisen-Gerüchte weg

Krise? Welche Krise? Seit sich die Fotos häufen, auf denen Bieber seine Hailey an der Hand hinter sich her zerrt, ohne neben ihr zu gehen, nehmen auch die Gerüchte um Unstimmigkeiten in der jungen Ehe zu. Gleichzeitig wollen Insider wissen, dass sich Justin von seiner 21-jährigen Frau baldigst ein Mini-Bieberchen wünscht. Sie hingegen will Karriere machen, Schwangerschaft und schlaflose Nächte können wenn es nach ihr geht, ruhig noch warten.

Umfrage Justin Bieber knutscht Hailey Baldwin - Wie authentisch finden Sie den Kuss? Lasst doch die beiden Verliebten in Ruhe - die sind frisch verheiratet. Warum sollte der Kuss nicht echt sein?

Das Ganze schaut inszeniert aus. Wirklich Leidenschaft ist nicht so fotogen!

Wen interessiert das?

Promiseiten stürzen sich auf Gerüchte

Weil sonst bei den beiden nicht viel läuft - abgesehen davon, dass sich Justin erst kürzlich seine grausige Schmalzmatte abrasiert hat - stürzten sich die Klatschportale auf die Streitgerüchte, egal ob wahr oder nicht.

Foto als Krisen-Dementi

Bieber und Hailey beschlossen jetzt, dass ein Foto mehr sagt als 1.000 Worte. Flugs musste ein Fotograf das Pärchen beim heißen Küssen fotografieren.



Sexy Kraken-Knäuel

Bieber und Hailey saugen sich wie zwei Oktopusse in der Tiefsee aneinander fest. Hailey umschlingt ihren Mann zusätzlich mit ihren Tentakeln. Dabei sehen die beiden äußerst vorteilhaft aus. Bieber leidet zwar zur Zeit an Akne, doch selbst das sieht auf dem Schwarz-Weiß-Bild nur halb so schlimm aus.

Echte Leidenschaft ist nicht so schön

Man kann sich den armen Fotografen richtig vorstellen, wie er ihnen Regieanweisungen gibt, wie die beiden noch leidenschaftlicher ausschauen könnten. Immerhin sollen weder unvorteilhaft angequetschte Nasen noch Speichelfäden oder Doppelkinne den Glamour-Kussshot zerstören.

Vielleicht tun wir dam Paar mit unserer harschen Kritik aber auch Unrecht. Was glauben Sie?

