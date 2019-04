Verwirrte Frau brach bei Justin & Hailey Bieber ein

Nicht mal drei Wochen ist es her, als sie eine unbekannte Frau in Justin Biebers Hotelzimmer in Laguna Beach geschlichen hatte. Nun wurde schon wieder bei ihm eingebrochen, diesmal aber bei ihm zuhause in Beverly Hills.

Verwirrte Frau auf dem Anwesen der Biebers

Der Popstar und seine Frau sind vor wenigen Tagen in die Villa eingezogen. Wie "TMZ" berichtet, hatten die Beamten einen anonymen Hinweis erhalten, dass sich eine unbekannte Frau auf dem Anwesen der Biebers befindet.

Laut dem Promiportal habe die Dame völlig verwirrt gewirkt und der Polizei erzählt, dass in dem Haus wohne. Diese hatten ihr aber nicht geglaubt und sie kurz darauf festgenommen.

Das Paar war nicht zuhause

Justin und Hailey bekamen nichts davon mit, da sie sich momentan auf dem Coachella-Festival befinden.

VIP-Bild des Tages

VIP-Bild des Tages 2019

(LM)