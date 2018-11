Burger King kontert Tweet von Kanye West

Dass US-Präsident Donald Trump gerne bei McDonalds bestellt, ist allgemein bekannt. Nun outete sich auch Trump-Befürworter Kanye West als Fan der Burgerkette. Vergangenen Sonntag tweetete der Rapper: "McDonalds ist mein Lieblingsrestaurant".

"Burger King" kontert auf Twitter

Über 260.000 Follower feierten den Rapper für diese Meldung, von anderen erntete er wiederum Kritik, unter anderem von Burger-Lokal "Burger King". "Die Augen sind offenbar immer noch geschlossen", heißt es in einem Posting des US-Twitter-Account der Fastfoodkette.

"Burger King" spielt damit auf einen Beitrag von Kanye an, in dem er ankündigte, dass er sich in Zukunft nicht mehr zu politischen Themen äußern wird.

"Meine Augen sind nun weit geöffnet und ich realisiere jetzt, dass ich Aussagen verbreitet habe, an die ich nicht glaube. Ich distanziere mich von der Politik und fokussiere mich jetzt voll darauf, kreativ zu sein!", schrieb Kanye erst vor wenigen Tagen.

Doch damit nicht genug: Wenig später reagierte auch der britische "Burger King" auf Twitter und schrieb: "Das erklärt vieles". Bei den Fans der Fastfoodkette kam der Beitrag gut an. Der Tweet wurde von über 650.000 User geliked.

