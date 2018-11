Kanye West singt Karaoke mit dem Facebook-Boss

"Wir haben 'I Want It That Way' von den Backstreet Boys gesungen", schrieb Kanye West zu einem verschwommenen Foto, dass ihn gemeinsam mit Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zeigt.



Während der Social-Media-Gigant verschmitz zu grinsen scheint, geht der Ehemann von Kim Kardashian mit geschlossenen Augen gerade im Song auf.

Wo und in welchem Zusammenhang der kuriose Karaoke-Auftritt stattgefunden hat, wurde von West nicht verraten.

(baf)