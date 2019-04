Kate Beckinsale trennt sich von Pete Davidson

Erst vor wenigen Wochen machten Schauspielerin Kate Beckinsale (45) und Comedian Pete Davidson (25) ihre Beziehung offiziell. Paparazzi hatten mehrere Fotos, die sie knutschend bei einem Eishockeyspiel in New York zeigten, veröffentlicht.

Doch nun ist die Liebe erloschen. Die Aktrice hatte das Getuschel über ihren großen Altersunterschied nicht mehr ertragen: "Obwohl Kate schon lange in Hollywood lebt, war es ihr unangenehm, dass alle über ihre Beziehung mit Pete reden.", so ein Insider gegenüber "Page Six".

"Sie verstehen sich noch immer gut"

Zumindest haben sich die beiden laut "Entertainment Tonight" im Guten getrennt. "Sie verstehen sich noch immer gut - aber nicht auf romantische Art und Weise."

Pete Davidson war sich erst im Oktober von seiner Verlobten Ariana Grande getrennt. Die Sängerin hatte um den verstorbenen MacMiller getrauert.

VIP-Bild des Tages

VIP-Bild des Tages 2019





Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(LM)