Schwarzenegger musste in zu engem Brautkleid liegen

Nur knapp über 100 Kilometer außerhalb von Los Angeles liegt die San Ysidro Ranch in Montecito. Am Samstag war das Gelände abgerigelt und wurde von Securitys in großen schwarzen Schirmen abgeschirmt. Der Grund: Katherine Schwarzenegger (29), die einzige Tochter von Terminator Arnold heiratete Avengers-Star Chris Pratt (39).

Armani schneiderte für die Braut eine Traum in Weiß

Giorgio Armani ließ es sich nicht nehmen sowohl Braut als auch Bräutigam auszustatten. Jeder wollte sehen wie die zukünftige Mrs. Pratt aussah. Während der Hochzeit kreisten Paparazzi in Helikoptern über der Ranch.



Hubschrauber über der Hochzeit

Doch die neugierigen Reporter hatten (größtenteils) Pech. Die Sicherheitsleute schirmten Gäste mit überdimensionalen Schirmen ab. Die Feier selbst fand in einem weißen Festzelt statt. Davor waren am Rasen zwar Tische und eine Bar aufgebaut, aber aus dem Zelt gingen nur die, die die Fotos nicht störten.

Einige Infos konnte die Hochzeitsgesellschaft trotzdem nicht verheimlichen. Georgio Armani schneiderte Katherine einen Traum in Weiß, den sie und ihr Göttergatte erst am nächsten Tag per Instagram enthüllten:

Katherine musste liegen: Kleid zu eng

Das Kleid war jedoch so eng, dass Katherine nicht sitzen konnte. Deshalb wurde sie halb liegend in ein Golfkart mit Überlänge geladen und so von Ort zu Ort tansportiert. An ihrer Seite waren eine Zofe (zuständig fürs Kleid) und sechs Brautjunfern in pastellfarbenen Neckholder-Kleidern (alle Fotos oben in der Bildershow).

Obst statt Torten

Zum Essen gab es übrigens viel Obst, Gemüse und statt schwerer Torten eher Beeren. In Los Angeles vielleicht nicht verwunderlich, immerhin muss in Film-Business jeder auf seine Figur achten.

Liebesnest ist bereits fertig

Nach der Hochzeit (und der Hochzeitsreise) wartet auf Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bereits ihr fix und fertig eingerichtetes Haus. Die Nachbarn: Pratts Ex-Frau, in deren Nähe er laut Gericht wohnen bleiben muss und Katherines Mama Maria Shriver.

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lam)