Katy Perry half Winnie Harlow beim Pinkeln

Alles, was Rang und Namen hat, wirft sich für die Met Gala gehörig in Schale. In extravaganten Kostümen stolzieren die Stars im Mai über den roten Teppich in New York. Das Aussehen ist dabei freilich wichtiger als Komfort und Praktikabilität. Das musste Winnie Harlow beim heurigen Met-Megaevent am eigenen (wunderbar eingekleideten) Leib erfahren.

Umfrage Würden Sie sich von Katy Perry beim Pinkeln helfen lassen? Sofort.

Ich lasse mir prinzipiell von niemandem beim Pinkeln helfen.

Mit einem Promi am Klo? Das wäre mir zu peinlich.

Kein Problem! Ihre Musik höre ich ohnehin schon ständig am Klo.

Wer ist Katy Perry?

Dem Motto "Heavenly Bodies" wurde das Supermodel in seiner weißen Traumrobe mehr als gerecht. Leider hatte das Kleid aber auch einen großen Nachteil: Ohne fremde Hilfe konnte Winnie Harlow nicht aufs Klo gehen.

Als Retterin in der Not erwies sich keine Geringere als Katy Perry. Die Sängerin hielt Winnie das Kleid hoch, damit diese pinkeln konnte. Cara Delevingne hielt den Toiletten-Support für die Ewigkeit fest und teilte ihn auf Instagram.

Einige Monate später sprach Winnie nun offiziell über den Vorfall (via "Daily Mail"): "Ich ging auf's WC und mir stand ins Gesicht geschrieben 'Oh mein Gott, was mache ich nur?' Und [Katy Perry] war so 'Brauchst du Hilfe?' und ich so 'nein, nein, nein, es ist ok, mach dir keine Sorgen."

Die Sängerin ließ aber nicht locker: "Mädel, du wirst Hilfe brauchen", stellte sie laut Winnie fest. "Sie ging mit mir in die Kabine und hielt mein Kleid hoch", so das Supermodel weiter.

Katy Perry

Showbiz-News immer als Erster wissen! Mit den neuen, kostenlosen Push-Nachrichten informieren wir Sie ab sofort direkt auf Ihrem Handy. Sie erhalten Infos zu den wirklich wichtigen Ereignissen aus der Welt der Stars, Musik, Kino und TV. Und so geht's: Laden Sie die gratis die "Heute"-App im iTunes App Store (Apple) oder via Google Play (Android) herunter, und schon profitieren Sie vom Push-Nachrichtendienst!

Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(lfd)