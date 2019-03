Comedian Kaya Yanar hat heimlich geheiratet

Kaya Yanar und seine langjährige Lebensgefährtin gaben sich vergangenes Jahr das Ja-Wort, wie der Comedian gegenüber "Blick" bestätigte. Weil seine Frau nicht in der Öffentlichkeit stehen möchte, gibt es keine gemeinsamen Fotos.

Gibt es bald Nachwuchs?

Kinder haben die beiden noch keine, der 45-Jährige wünscht sich jedoch welche. "Jetzt arbeiten wir daran. In den nächsten ein, zwei Jahren soll es so weit sein." Doch das sei gar nicht so einfach, wie er dem Blatt erklärte:

"Als ich noch Single war, hatte ich ständig Angst, ich könnte eine Frau schwängern. Heute weiß ich, dass das gar nicht mal so leicht geht." Er scherzt: "Vielleicht hat meine Leistengegend zu viel Handystrahlung abgekriegt."

Yanar hat ein Buch herausgebracht

Erst vor Kurzem veröffentlichte der Comedian ein Buch mit dem Titel "Das ist hier aber nicht so in Deutschland". Yanar erzählt darin aus seinem Berufs- und Privatleben. Eines der Kapitel hat seine Frau geschrieben.

