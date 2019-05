Kendall Jenner und Ben Simmons: Es ist aus

Ihre Beziehung hat Kendall Jenner nie an die große Glocke gehängt. Die 23-jährige Model-Schwester der Kardashians soll seit über einem Jahr mit Basketballer Ben Simmons (ebenfalls 23) zusammen sein. Das erste Mal erwischten Medien das Paar im März 2018.

Da war die Welt noch in Ordnung: Ben Simmons und Kendall Jenner bei einem Lakers-Spiel im Oktober 2018 (Bild: Photo Press Service)

Doch Kendall hat aus den Problemen ihrer Schwestern gelernt. Sie findet, Beziehungen sollen privat bleiben bleiben, denn sobald die Welt davon wisse, mische sich jeder ein.

Bens Freunde tratschten über Trennung

Nun, dafür soll es bei ihr und Ben zu spät sein. Simmons wurde beim Feiern mit Freunden in Atlantic City beobachtet. Es sei die Geburtstagsparty eines der Kumpel gewesen. Laut "pagesix.com" war die Trennung der Model-Kardashian und des Sportlers Gesprächsthema.

Kendall sagt's mit einem Lied

Dass Kendall gleichzeitig per Insta-Story einen Song postete, verschärfte die Gerüchte. Der Songtitel: "I Don't Love You Anymore" von Tyler, the Creator .

(lam)