Khloé Kardashians Trennung als TV-Spektakel

Khloé Kardashian (34) trennte sich im Februar von Tristan Thompson (28), nachdem er angeblich ein Gspusi mit Jordyn Woods (21) hatte, der damals besten Freundin von Khloés Schwester Kylie Jenner (21).

Da Khloé das Beziehungs-Aus nur minimal kommentierte, kann sie nun kräftig Quote damit machen. Im Finale der aktuellen , 16. Staffel von "Keeping Up With the Kardashians" wird die Trennung ausgeschlachtet, wie ein neuer (noch nicht auf YouTube veröffentlichter) Teaser Trailer verrät.

"Ich wusste, wie er war. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass [Jordyn] genau so ist", erklärt Khloé ihrer Schwester Kylie in der Vorschau. Zu sehen ist das Ganze dann am Sonntag, 30. Juni auf "E! Entertainment Television".

Wie sehr Khloé unter der Trennung litt, war bereits in einem früheren Trailer zu sehen:

(lfd)