Kim Kardashian trifft Trump im Weißen Haus

Schon seit Monaten setzt sich Kim Kardashian für Häftlinge ein. Erst vor wenigen Wochen hatte sie einen verurteilten Mörder im Gefängnis besucht, der bis heute seine Unschuld beteuert.

Kim hielt eine Rede im Weißen Haus

Am Donnerstag sprach die 38-Jährige im Weißen Haus über ihr neuestes Vorhaben: Sie will, dass ehemaligen Häftlingen dabei geholfen wird, wieder in den Arbeitsalltag zurückzufinden.

Sie sollen etwa Fahrgutscheine bekommen, um zu Vorstellungsgesprächen oder Familienveranstaltungen fahren zu können. Laut Kim sei das für die Wiedereingliederung essentiell.

US-Präsident Donald Trump, der sich selbst als Kardashian-Fan bezeichnet, war mit ihre Rede offenbar zufrieden. "Jetzt sorgen wir mit vielen Mitteln dafür, dass aus dem Gefängnis entlassene Amerikaner eine echte zweite Chance bekommen", meinte er nach ihrem Vortrag.

Für Kim Kardashian war es bereits der zweite Besuch im Weißen Haus.

