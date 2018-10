7 Kinder? Kim fühlt sich unter Druck gesetzt

Kanye West hat mit seiner Frau, Kim Kardashian West, bereits drei Kinder, die fünfjährige North, den zweijährigen Saint sowie die acht Monate alte Tochter Chicago. Der Rapper will aber eine noch viel größere Familie haben, wie die "Keeping Up With The Kardashians"-Darstellerin nun in ihrer Reality-Show im Gespräch mit ihrer Freundin Larsa Pippen verriet.

Als das Thema auf ihre Kinder kam, meinte die 38-Jährige: "Kanye möchte mehr. Er belästigt mich damit. Er möchte sogar sieben. Er ist verbohrt in die Zahl Sieben."

Kim hat Angst um ihre Kinder

Die dreifache Mutter zögert jedoch, ein weiteres Kind in die Welt zu setzen, aufgrund der beunruhigend hohen Anzahl an Schüssen in US-amerikanischen Schulen:

"[Sieben Kinder zu haben] ist verrückt. Das könnte ich nie, besonders nicht in dieser Welt, in der wir leben… Ich zögere, mehr Kinder zu haben, weil es mich sprichwörtlich wachhält in der Nacht, wenn ich darüber nachdenke, wie meine Kinder in dieser verrückten Welt überleben sollen."



