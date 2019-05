Leihmutter von Kanye und Kim liegt in den Wehen

Während Kim Kardashian (38) am 6. Mai die MET-Gala in New York besuchte, machte auf Social Media das Gerücht die Runde, ihre Leihmutter läge bereits in den Wehen. Blödsinn, meinte Kim, denn dann wäre sie schon im Krankenhaus, statt über den roten Teppich zu stolzieren.

Jetzt ist es offenbar tatsächlich so weit. Eigentlich hätte Kim mit ihrer Schwester Kourtney (40) und den insgesamt sechs Kindern der beiden Schwestern die "Ellen DeGeneres Show" besuchen sollen. Der Auftritt war als Überraschung für Mama Kris Jenner (63) gedacht, die auf Ellens Couch Platz genommen hatte.

Eine Überraschung gab es am Ende trotz Kims Abwesenheit. Kris wusste nämlich nichts von der unmittelbar bevorstehenden Geburt. Kourtney verriet das Geheimnis, Kris wollte umgehend ins Krankenhaus aufbrechen.

Für Kim Kardashian und ihren Eheman Kanye West (41) ist es das vierte Kind. Zwei davon brachte Kim selbst zur Welt, für die anderen beiden sicherte sie sich aus gesundheitlichen Gründen die Dienste einer Leihmutter. North (5), Saint (3) und Chicago (1) bekommen ein Brüderchen.

(lfd)