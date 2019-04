"Wie schnell kannst du dir den Bart wachsen lassen?"

Harington stellte sich in der Sendung "Saturday Night Live" einigen Fragen über "Game of Thrones" aus dem Publikum. Für den Sketch standen aber nur seine Serien-Kollegen Emilia Clarke und John Bradley sowie Pete Davidson als "Night King" auf, um ihm Spoiler zur 8. Staffel zu entlocken.

Ganz am Ende des kurzen Beitrags stellte Haringtons Ehefrau Rose Leslie die wohl wichtigste Frage: "Wie schnell kannst du dir Bart wachsen lassen". Denn der Anblick des britischen Schauspielers ohne die Gesichtsbehaarung, die ihn die letzten Jahre begleitet hat, ist wirklich gewöhnungsbedürftig.

In der letzten Staffel von "Game of Thrones", die am 14. April auf HBO und einen Tag später auf Sky Atlantic anläuft, ist der 32-Jährige noch mit seinem schwarzen Bart zu sehen.

(baf)