Kleid stellte Queen-Enkelin in Ascot bloß

Royal Ascot ist der höchste Feiertag der Pferdenarren und Hutfetischisten in England – und eines der Lieblingsevents der Queen. Zum Pferderennen wird gewettet und gesoffen was das Zeug hält und alle Royals werden in der Kutsche herangekarrt. Engländer behaupten scharfzüngig, dass sie fahren müssen, weil sie zum Gehen zu betrunken sind.

Prinzessin Eugenie sorgte völlig unverschuldet für hochgezogene Augenbrauen. Durch einen Nähfehler wirkte ihr Kleid unzüchtiger als es war. (Bild: imago stock & people) Prinzessin Eugenie sorgte völlig unverschuldet für hochgezogene Augenbrauen. Durch einen Nähfehler wirkte ihr Kleid unzüchtiger als es war. (Bild: imago stock & people)

Diesmal ließ Queen Elizabeth ihren Göttergatten Philip zuhause und nahm stattdessen König Willem-Alexander der Niederlande und seine Königin Maxima in der Kutsche mit.

Eugenie benahm sich vorbildlich, ihr Kleid nicht

Alle unterhielten sich prächtig und benahmen sich gut, außer die Enkelin der Queen, Prinzessin Eugenie. Der machte das Kleid einen Strich durch die Rechnung. Auch sie ließ sich in der offenen Kutsche vom Volk beglotzen. Und das bekam einiges zu sehen. Durch einen Nähfehler bei den Brustabnähern des Kleides hatten sich zwei strategisch platzierte Falten gebildet. Vor allem von der Weite - so wie die meisten Eugenie sahen - sah es aus als wäre der Prinzessin sehr kalt oder sie würde sich sehr freuen. Beides kein Bild, das man als Prinzessin bei einem öffentlichen Auftritt abgeben sollte.

Wetten auf den Hut der Queen und Lob für Herzogin Kate

Von dem Kleid konnte auch Herzogin Kates Blume unterm Hut nicht ablenken. Auf Queen Elizabeths Hutfarbe wurden im Vorhinein sogar Wetten abgeschlossen und die englische Presse lobte Königin Maximas XXL-Hutkreation. Die besten Fotos der Royals finden Sie alle oben in der Fotoshow. Genau wie mehr Bilder von Eugenie und ihrer Schwester Beatrice.

