So süß gratuliert Laura Wendler zum Geburtstag

Am 22. Juni feierte Michael Wendler seinen 47. Geburtstag. Und seine Freundin Laura hat sich für diesen Tag etwas ganz Besonderes für ihn einfallen lassen.

Umfrage Ist Michael Wendlers neue Freundin zu jung für ihn? Ja, seine neue Freundin ist deutlich zu jung

Nein, sie ist 18 Jahre alt und kann tun was sie will

Das kann ich nicht beurteilen

Das ist mir egal

So sang die 18-Jährige für den Schlagerstar nicht nur ein hübsches Geburtstagsständchen, sondern machte ihrem Freund auch zugleich eine rührende Liebeserklärung.

Auf Instagram postete Laura ein Video, dass Michael Wendler beim Kerzen ausblasen zeigt. Dazu schrieb die 18-Jährige dann folgende Nachricht:

"Mein liebster Schatz, zu deinem Geburtstag wünsche ich Dir von Herzen alles, alles Gute! Das all' deine Wünsche in Erfüllung gehen, Du immer glücklich bist und Dir selbst treu bleibst."

"Zusammen schaffen wir alles"

Und auf die Glückwünsche folgte dann auch noch eine romantische Liebeserklärung:

"Du bist ein wundervoller Mensch, ein so wundervoller Mann und seidem Du in meinem Herzen bist, ist jeder Tag so vollkommen für mich. (...) Ich liebe Dich so sehr und zusammen schaffen wir alles", teilt Laura ihrem Schatz mit.

Der Schlagersänger ist von der Liebeserklärung sichtlich gerührt und seine Antwort lässt auch nicht lange auf sich warten. Was der 47-Jährige seiner Laura antwortete, erfahren Sie im Video oben.

