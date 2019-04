Lena Gercke zeigt endlich ihren neuen Freund

Die 30-jährige Modelschönheit ist wieder frisch verliebt. Ihr neues Glück teilte sie nun mit ihren Fans auf Instagram. Dort postete sie ein Bild, auf dem zu sehen ist, wie sie einen Mann innig umarmt und küsst.

Der Unbekannte auf dem Foto ist der Unternehmer und Werbefilmregisseur Dustin Schöne. Gerüchte, die beiden seien ein Liebespaar, gibt es schon länger. So schienen beide immer zur selben Zeit die gleichen Orte besucht zu haben, so wie vor kurzem auf den Malediven.

Nun hat das Versteckspiel wohl ein Ende, wie Lena mit ihrem Foto zeigen möchte. Ihre Promi-Kollegen und Kolleginnen freuen sich jedenfalls mit der Moderatorin. So kommentierten zahlreichen Stars wie Janin Ullmann oder Ruth Moschner das Foto mit vielen Herzchen. Auch ihre Fans sind ganz aus dem Häuschen über die romantischen Neuigkeiten. So schrieb ein Follower zum Beispiel „Endlich! Ihr seid wirklich ein top Paar!“, ein anderer Fan kommentierte: "Puh, so niedlich. Ich schmelze dahin".



Bleiben Sie informiert mit dem Newsletter von heute.at

Das könnte Sie auch interessieren:

(baf/bang)