Lena Meyer-Landrut schwitzt jetzt für Adidas

Sowohl die 27-jährige Sängerin als auch Adidas selber haben am Mittwochvormittag die Zusammenarbeit auf ihren Social-Media-Kanälen bekanntgegeben. In einem kurzen Video sieht man die ESC-Siegerin von 2010 bei einem kurzen Workout. Der Slogan der Kampagne für die neue Kollektion lautet "Here To Create".

In der Vergangenheit wurde Lena Meyer-Landrut immer wieder mit Magersuchts-Vorwürfen konfrontiert. Davon ist auf den aktuellen Aufnahmen absolut nichts zu sehen.

Am 28. Juni 2019 ist Lena im Wiener WUK zu Gast. Tickets für die Show gibt es HIER zu kaufen.





(baf)