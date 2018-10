Wer ist der Promi unter der Horrorclown-Maske?

Auf dem roten Teppich zeigen sich die Schauspielstars gewöhnlich in eleganten Roben oder edlen Anzügen. Ende Oktober zeigen sich die Promis jedoch gern von einer gänzlich anderen Seite.

Die Casamigos Halloween Party lockte am 26. Oktober zahlreiche Celebritys nach Beverly Hills, die sich für den gruseligen Anlass in schaurige Schale warfen.

Am Einlass wurde dabei auch ein salopp in Jeans und Hoody gekleideter Herr abgelichtet, der sein Gesicht hinter einer furchterregenden Horrorclown-Maske verbarg. Wer unter der Plastikfratze steckte erfahren Sie in unserer Bildstrecke (siehe oben).

(lfd)